Il mese scorso le ciminiere della Battersea Power Station di LOndra (dove c'è il primo negozio permanente di Peppa Pig al mondo) si erano illuminate di rosa per rivelare che nella famiglia Pig era in arrivo una bambina.

Le avventure di Peppa Pig hanno catturato l`immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull`amicizia, la famiglia, il rispetto per l`ambiente e la passione per la lettura. Con l`arrivo del nuovo bebè, Peppa, 4 anni e George, 2, impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando i giovani spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di cosa significa crescere insieme. E Mamma e Papà Pig? Con tre piccoli in casa, dovranno ingegnarsi per affrontare questa nuova avventura con ancora più energia… e forse qualche pozzanghera di fango in più!