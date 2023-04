Patty Pravo: "Sono pronta a innamorarmi ancora"

"L'amore ogni tanto finisce e a volte ne inizia un altro. Se succedesse ne sarei piacevolmente sorpresa". Ospite a "Verissimo", Patty Pravo parla tra le altre cose delle relazioni, senza escludere la possibilità di innamorarsi di nuovo.

A 75 anni e - soprattutto - dopo cinque matrimoni: con il batterista inglese Gordon Angus Faggetter, con l'arredatore romano Franco Baldieri, con il chitarrista inglese Paul Jeffery, il bassista statunitense Paul Martinez, e infine con il chitarrista statunitense John Edward Johnson.

"Oggi posso dirlo: sto meglio sola", afferma in ogni caso l'artista, interprete di grandi successi come "E dimmi che non vuoi morire" e La bambola".