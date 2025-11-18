Patrizia Rossetti pizzicata con un 40enne: "Vedremo come andrà, non cerco le farfalle nello stomaco"

La conduttrice 66enne ha instaurato un'amicizia speciale con l'attore Marco Antonio Bellini
Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori del gossip, Patrizia Rossetti torna a parlare d’amore dalle pagine di "Nuovo Tv". La conduttrice televisiva ha infatti ammesso di aver instaurato un legame speciale con Marco Antonio Bellini, attore quarantenne noto nel panorama del cinema e delle soap opera italiane. Una storia che segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Rossetti, dopo il divorzio nel 2019 dal cameraman Rudy Londoni.
Il rapporto tra i due è appena agli inizi e per ora si godono il tempo insieme senza pensare troppo al futuro: "Ci siamo dati un bacio affettuoso, a stampo. Sono fatalista: vedremo se nascerà qualcosa di importante. Se non dovesse andar bene, rimarrà una splendida amicizia". A 67 anni e con un matrimonio alle spalle, Patrizia Rossetti è pronta a viversi quello che arriverà con leggerezza: "A questa età non ti aspetti più le farfalle nello stomaco o l’amore con la A maiuscola. Vuoi solo trovare una persona con cui condividere la vita e stare bene".
"È importante che ci siano affinità e affetto, senza obblighi e senza troppe domande sul futuro", ha continuato la conduttrice. "Una volta si va a mangiare fuori, un’altra si decide per il teatro: ti aiuta a sentirti viva. E' ancora presto per parlare d’amore o fidanzamento. Ci frequentiamo e ci troviamo bene insieme, parliamo e ci divertiamo. E questo va al di là dell’età di una persona". I due hanno infatti 26 anni di differenza, una cifra che sembra pesare più agli altri che a loro. Quello che dà più fastidio alla Rossetti è che certi pregiudizi colpiscano principalmente le donne: "Che cosa dice la gente, se capita il contrario? Per esempio, se Ezio Greggio e Jimmy Ghione, o ai loro tempi anche Enzo Iacchetti e Flavio Briatore, frequentano una giovane è normale. Se invece una donna matura esce con un 'ragazzo' che, in realtà, è un uomo di quarant’anni, allora scatta il pregiudizio. Dovremmo essere tutti allo stesso livello...".