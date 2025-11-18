Logo Tgcom24
26 anni di differenza

Patrizia Rossetti pizzicata con un 40enne: "Vedremo come andrà, non cerco le farfalle nello stomaco"

La conduttrice 66enne ha instaurato un'amicizia speciale con l'attore Marco Antonio Bellini

18 Nov 2025 - 13:28
© Tgcom24

© Tgcom24

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori del gossip, Patrizia Rossetti torna a parlare d’amore dalle pagine di "Nuovo Tv". La conduttrice televisiva ha infatti ammesso di aver instaurato un legame speciale con Marco Antonio Bellini, attore quarantenne noto nel panorama del cinema e delle soap opera italiane. Una storia che segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Rossetti, dopo il divorzio nel 2019 dal cameraman Rudy Londoni.

Il rapporto tra Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini

  Il rapporto tra i due è appena agli inizi e per ora si godono il tempo insieme senza pensare troppo al futuro: "Ci siamo dati un bacio affettuoso, a stampo. Sono fatalista: vedremo se nascerà qualcosa di importante. Se non dovesse andar bene, rimarrà una splendida amicizia". A 67 anni e con un matrimonio alle spalle, Patrizia Rossetti è pronta a viversi quello che arriverà con leggerezza: "A questa età non ti aspetti più le farfalle nello stomaco o l’amore con la A maiuscola. Vuoi solo trovare una persona con cui condividere la vita e stare bene".

Patrizia Rossetti e il pregiudizio verso le donne

  "È importante che ci siano affinità e affetto, senza obblighi e senza troppe domande sul futuro", ha continuato la conduttrice. "Una volta si va a mangiare fuori, un’altra si decide per il teatro: ti aiuta a sentirti viva. E' ancora presto per parlare d’amore o fidanzamento. Ci frequentiamo e ci troviamo bene insieme, parliamo e ci divertiamo. E questo va al di là dell’età di una persona". I due hanno infatti 26 anni di differenza, una cifra che sembra pesare più agli altri che a loro. Quello che dà più fastidio alla Rossetti è che certi pregiudizi colpiscano principalmente le donne: "Che cosa dice la gente, se capita il contrario? Per esempio, se Ezio Greggio e Jimmy Ghione, o ai loro tempi anche Enzo Iacchetti e Flavio Briatore, frequentano una giovane è normale. Se invece una donna matura esce con un 'ragazzo' che, in realtà, è un uomo di quarant’anni, allora scatta il pregiudizio. Dovremmo essere tutti allo stesso livello...".

