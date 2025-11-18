Patrizia Rossetti pizzicata con un 40enne: "Vedremo come andrà, non cerco le farfalle nello stomaco"

"È importante che ci siano affinità e affetto, senza obblighi e senza troppe domande sul futuro", ha continuato la conduttrice. "Una volta si va a mangiare fuori, un’altra si decide per il teatro: ti aiuta a sentirti viva. E' ancora presto per parlare d’amore o fidanzamento. Ci frequentiamo e ci troviamo bene insieme, parliamo e ci divertiamo. E questo va al di là dell’età di una persona". I due hanno infatti 26 anni di differenza, una cifra che sembra pesare più agli altri che a loro. Quello che dà più fastidio alla Rossetti è che certi pregiudizi colpiscano principalmente le donne: "Che cosa dice la gente, se capita il contrario? Per esempio, se Ezio Greggio e Jimmy Ghione, o ai loro tempi anche Enzo Iacchetti e Flavio Briatore, frequentano una giovane è normale. Se invece una donna matura esce con un 'ragazzo' che, in realtà, è un uomo di quarant’anni, allora scatta il pregiudizio. Dovremmo essere tutti allo stesso livello...".