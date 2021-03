"Passa per la porta e vattene", Massimiliano caccia una sua corteggiatrice 

"Passa dalla porta e vattene", Massimiliano perde le staffe con Althea la caccia e poi lascia lo studio. È successo durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne". Tronista e corteggiatrice hanno continuato una discussione iniziata tramite chat, proseguita in esterna e poi sfociata in una vera e propria sfuriata da parte di Massimiliano.

Althea aveva lamentato scarso interesse da parte del tronista che l'aveva poi invitata in esterna. Le cose non sono proseguite nel migliore dei modi, e la giovane ha lasciato l'appuntamento evidentemente innervosita. I due hanno provato ad avere un confronto in studio, ma con scarsi risultati. Il modo di fare di Althea polemico e petulante ha innervosito il tronista che si è infuriato trattando in malo modo la sua, ormai ex, corteggiatrice.