Partita del Cuore, Ruggeri "convoca" Aurora Leone: "Ecco la tua maglia"

La maglietta per Aurora Leone è pronta , con tanto di nome e numero 30 sulla schiena. A mostrarla, in diretta al Tg4, è Enrico Ruggeri, capitano e presidente della Nazionale Italiana Cantanti che nella Partita del Cuore stasera sfiderà i Campioni per la Ricerca : "Se qualcuno la conosce ditele che la stiamo aspettando in campo ". Una convocazione ufficiale, insomma, "per cercare di porre rimedio - spiega Ruggeri - a questo incidente per il quale abbiamo già preso provvedimenti" . La cosa importante, adesso, è ritrovarsi tutti insieme: "Aurora - conclude il capitano - se vuoi, noi siamo pronti, abbiamo un posto per giocare e renderci utili".

La polemica. Tutto nasce da una serie di stories su Instagram nelle quali Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal hanno denunciato un episodio di misoginia da parte degli organizzatori dell'evento durante la cena che precede l'incontro . “Io e Ciro - spiegano - ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti, e una volta seduti lì l’organizzatore è venuto e ci ha detto che non potevamo stare seduti lì. O meglio – ha raccontato Aurora -, ha detto che io non potevo stare seduta lì. Abbiamo pensato che ce lo stesse dicendo perché siamo della squadra avversaria”.

Poi è intervenuto Ciro: “Quando facciamo per alzarci dice ‘no, no, tu puoi restare. È solo lei che non può rimanere al tavolo dei giocatori”. Così Aurora ha chiesto il perché: “Mi dice ‘sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole‘. Ho detto guardate che io non sono l’accompagnatrice di Ciro, io sono stata convocata così come Ciro. Lui mi ha detto ‘non mi far spiegare il motivo per cui non puoi stare qui, alzati’ e mi ha invitato a sedermi a un altro tavolo".

Le scuse. Eros Ramazzotti, in qualità di rappresentante della Nazionale Cantanti, con un lungo post su Facebook annuncia di non partecipare all'evento: "Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti(...). La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni , con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo"