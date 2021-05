Federica Panicucci: "Scendo in campo per la Partita del Cuore"

Instagram

"Per me la solidarietà è un valore autentico che si traduce nell'aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Per questo sono molto felice di condurre questa edizione che è speciale". Federica Panicucci è pronta a "scendere in campo" per la 30esima edizione della Partita del Cuore, in onda martedì 25 maggio in prima serata su Canale 5, in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. In campo la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.