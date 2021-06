Parte "Paperissima Sprint": risate estive con Brumotti, le Veline e il Gabibbo

Ufficio stampa

Lunedì 14 giugno su Canale 5 torna l’immancabile appuntamento con la nuova edizione di "Paperissima Sprint", in onda tutti i giorni alle 20.35. Per il terzo anno consecutivo, alla conduzione del varietà estivo di Antonio Ricci, ci sarà l’affiatata squadra formata da Vittorio Brumotti (per il nono anno consecutivo al timone del pre-serale) e le ormai ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.