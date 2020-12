Papu Gomez non accetta il Tapiro d'oro: il premio finisce in frantumi

Non è un periodo semplice per il Papu Gomez. L'attaccante dell'Atalanta sta vivendo un momento difficile con il suo allenatore Gasperini, tanto che su di lui circolano voci di un clamoroso addio ai nerazzurri. Per questo motivo l’inviato di "Striscia la notizia" Valerio Staffelli ha provato a consegnare il Tapiro d’oro al calciatore, ma l'argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, rifugiandosi in un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del “Papu”.







E proprio mentre la troupe di "Striscia "stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui i calciatori Zapata e Gosens , l'ambito premio è stato scagliato verso l'inviato, finendo in frantumi.