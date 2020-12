Staffelli consegna il Tapiro a Bolle e finisce in ospedale

Incidente per Valerio Staffelli finito al Gaetano Pini di Milano dopo aver tentato di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle. L’inviato di "Striscia la Notizia" ha infatti cercato di intercettare l’étoile il cui balletto trasmesso lo scorso 7 dicembre su Rai Uno in occasione della riapertura della Scala, spacciato per inedito, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York.

Dopo un primo tentativo di avvicinamento fuori dagli studi Rai, Staffelli ha seguito il ballerino fino all’ingresso della sua abitazione dove è stato bloccato dal portinaio del palazzo. Poco dopo il taxi su cui viaggiava Bolle è salito sul marciapiede e sul piede del tapiroforo. "Mi ha rotto un piede signor Bolle", ha gridato Staffelli per cui è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo mentre il ballerino ha evitato di palesarsi anche dopo l’arrivo dell’ambulanza.