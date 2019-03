Paolo Ruffini: “Il nuovo Colorado? Una comicità per far divertire tutti”

Riparte domani sera “Colorado”, il programma comico che ha fatto la storia degli ultimi anni della televisione italiana. Sul nuovo palco dello show, che andrà in onda in prima serata su Italia Uno, ci sarà Paolo Ruffini, affiancato da Belen Rodriguez, alla terza esperienza come conduttrice del programma. Ma come sarà la ventesima edizione?



“Ci saranno tanti personaggi – racconta Paolo a “Mattino Cinque” – che avete già visto e tantissime novità. Un mix di comicità per far divertire tutti”. Insieme all’attore toscano e alla showgirl argentina ci sarà anche Scintilla, memoria storica di Colorado visto che ha preso parte a tutte le venti edizioni. Infine una piccola anticipazione: “Io e Belen saremo protagonisti – spiega Ruffini – di una sitcom alla Love Bugs in cui ci immaginiamo sposati. Sarà molto divertente”. L’appuntamento è per giovedì 28 marzo in prima serata su Italia Uno.