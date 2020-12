Paolo Del Debbio smentisce le voci: "Non mi candido a sindaco di Milano"

"Non mi candiderò a sindaco di Milano", parola di Paolo Del Debbio. Il conduttore di "Dritto e Rovescio" smentisce le voci che lo avrebbero voluto in corsa per le prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo.

Il giornalista in apertura della puntata del 10 dicembre ci ha tenuto a mettere a tacere ogni tipo di voce: "Nei giorni scorsi si è letto e si è scritto di tutto su una mia possibile candidatura - ha spiegato Del Debbio -, ora io per rispetto del mio pubblico e dei miei ospiti voglio precisare che non mi candido a nulla, continuo a fare il mio mestiere anche se a qualcuno non piace".