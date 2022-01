Paolo Bonolis, vacanze di famiglia a Dubai

Sole, relax, letture, chiacchiere e lusso. Vacanze a Dubai per Paolo Bonolis e la famiglia al completo. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi" il conduttore è volato al caldo per festeggiare il Capodanno con la moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli: Silvia, ormai maggiorenne, il 17enne Davide e la 14enne Adele.