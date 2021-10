Da Paolo Bonolis a Licia Colò e Uan, "Bim Bum Bam" compie 40 anni

"Bim Bum bam" compie 40 anni dal-web 1 di 10 facebook 2 di 10 facebook 3 di 10 facebook 4 di 10 facebook 5 di 10 Quando Paolo Bonolis raccontava la nascita di "Bim Bum Bam" 6 di 10 Facebook 7 di 10 Facebook 8 di 10 Facebook 9 di 10 da-video 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Bim Bum Bam" compie 40 anni. Chi era bambino negli Anni 80 sa che la trasmissione per i più piccoli, che ha lanciato Paolo Bonolis, era un appuntamento da non perdere. La prima puntata è andata in onda il 4 ottobre 1981sull'emittente milanese Antenna Nord. Il programma è passato poi su Canale 5 e Italia 1, dal 1981 al 2002. I conduttori compaiono per la prima volta nel 1982: Paolo Bonolis, Sandro Fedele e Marina Morra. Nel 1983 arrivano Licia Colò e Uan, un cane rosa con la voce di Giancarlo Muratori e poi di Pietro Ubaldi.