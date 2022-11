Paolo Bonolis: "Torno con Ciao Darwin e Avanti un altro"

Estate di relax per Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. In attesa di riprendere gli impegni televisivi, la coppia sta trascorrendo alcuni giorni a Formentera, in Spagna, in compagnia dei figli e di molti amici. Propria una foto pubblicata sui social insieme alla figlia Silvia ha attirato l'attenzione dei fan. Il conduttore televisivo si è mostrato in una versione inedita e cioè con i baffi. In molti non hanno, però, apprezzato il cambio look, tanto da scrivere commenti di scherno sotto il post su Instagram.