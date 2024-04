Paola Perego: "Ecco come ho scoperto il tumore al rene"

L'importanza della prevenzione

Paola Perego parla della Sanità Pubblica nazionale e dell'importanza della prevenzione: "Spesso i giornali parlano del fatto che tanti italiani rinunciano a cure ed esami per motivi economici. È qualcosa di profondamente ingiusto, anzi direi inaccettabile in un Paese come il nostro. Inutile organizzare campagne per la diagnosi precoce delle malattie, se poi occorrono mesi se non anni per avere un appuntamento. Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d’attesa infinite, che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco".