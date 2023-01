Paola svela un segreto "inconfessabile" del passato di Alessandro

Paola svela un segreto del passato di Alessandro ed esplode la bagarre al termine della sfilata a "Uomini e donne". L'affondo della dama sull’ormai ex fiamma: "Non capisco come uno che si vanta di aver fatto il pornodivo da giovane possa imbarazzarsi e inibirsi se una donna gli prepara la tavola o la vede sensuale in passerella".

Che tra i due ex non corra buon sangue è risaputo, ma l'intervento di Paola non è piaciuto a Gianni Sperti che la attacca: "La tua è una critica gratuita, dettata dall’animo ferito di una donna, che si sente rifiutata e respinta dall’uomo che lei avrebbe voluto al suo fianco, dal momento che la frequentazione si è interrotta".

La dama si difende e rispedisce al mittente l’accusa: “Hai fatto uno scivolone Gianni, per me sei tu che etichetti Alessandro, io non intendevo dargli del pornodivo in senso dispregiativo”.

Ma in studio sono incuriositi e si chiedono se Alessandro sia stato un porno attore da giovane oppure no. Il cavaliere precisa: "Ho registrato dei lavori porno di livello amatoriale".