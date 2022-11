Paola e Alessandro: nuovo amore a "Uomini e Donne"?

Paola e Alessandro potrebbero essere una nuova coppia di "Uomini e Donne". La dama e il cavaliere si stanno conoscendo e raccontano la loro frequentazione al centro dello studio. Rose rosse e cene in ristoranti costosi, Alessandro non bada a spese per corteggiare Paola che apprezza e riferisce tutto durante l'ultima puntata del trono over. Tina Cipollari non crede che la dama sia interessata al cavaliere e polemizza in studio.

"Mi va bene anche prendere un panino e mangiarlo in spiaggia", replica Paola che dichiara il suo interesse per Alessandro e l'intenzione di voler proseguire la conoscenza a prescindere dai regali di lusso. "Questa è la tattica di chi ha trovato il pollo e fa la scenetta che preferisce il panino e poi chiede l'anello da trentamila euro", sbotta Tina che non vuole dare fiducia a questa nuova coppia del programma.