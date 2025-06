Pamela Petrarolo è davvero... "Fuori di testa": ecco il suo nuovo singolo

Pamela Petrarolo è... "Fuori di testa". Si intitola così il singolo che vede l'ex ragazza di "Non è la Rai", reduce dalla recente esperienza al "Grande Fratello", tornare alla musica. Un brano accattivante con timbriche pop rock, una melodia graffiante e un testo romantico di cui è autrice insieme ad Andre Fresu. Il 6 giugno uscirà su tutte le piattaforme su Keep Hold accompagnato da un videoclip girato dal regista e sceneggiatore Samuel Montegrande che Tgcom24 vi presenta in anteprima. "Si tratta di un brano che rappresenta per melodia e testo questo momento della mia vita molto emozionante e pieno di colpi di scena" dice Pamela.