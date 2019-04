Barbara d'Urso e Alba Parietti sono di nuovo amiche. Il confronto tra le due è avvenuto a "Live - Non è la d'Urso", dopo che l'opinionista aveva dichiarato che i programmi della conduttrice "sono lo scempio dell'umanità". "Molto spesso vengo attaccata anche dalle persone che non mi aspetto", ha spiegato la d'Urso. "In questi casi non rispondo mai alle accuse, anche se non le condivido. Questo perchè io volo alto".



Il confronto tra le due donne è scaturito dopo che Giuseppe Cruciani ha introdotto il caso Francesca De Andrè. Vicenda affrontata dalla d'Urso nei suoi programmi e a seguito della quale Cristiano De Andrè ha diffidato la figlia. Ad Alba Parietti non è piaciuto il modo in cui è stata affrontata la vicenda dalla d'Urso e ha spiegato: "Ho visto delle persone che hanno sofferto e certe cose andrebbero affrontate in famiglia". "Se De Andrè non avesse diffidato la figlia io avrei continuato a trattare la questione", ha risposto la conduttrice.



Alba Parietti non si è scusata con la d'Urso per le parole usate, ma le due sono d'accordo nel ritenersi di nuovo amiche.