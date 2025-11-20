Logo Tgcom24
Ottimo esordio per "Gigi e Vanessa - Insieme"

Leader della serata con il 20.26% di share e 2 milioni 817 mila telespettatori

20 Nov 2025 - 11:46
© Ufficio Stampa Mediaset

Ottimo esordio su Canale 5 per lo show "Gigi e Vanessa - Insieme": leader della serata con il 20.26% di share e 2 milioni 817 mila telespettatori. La prima delle tre serate evento con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, insieme a tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, ha ottenuto picchi di 4 milioni e 300 mila spettatori totali e del 22.50% di share. Il secondo appuntamento è mercoledì 26 novembre in prima serata su Canale 5.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5

 "Il successo di Gigi e Vanessa nasce dalla loro amicizia sincera e dall’intesa che li unisce - spiega Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 - 'insieme' sanno creare un clima familiare e coinvolgente, dando vita a uno show che valorizza appieno questa sintonia. Ringrazio loro, gli ospiti e le squadre autoriali e produttive per aver creato una proposta televisiva così riuscita".

