Ottimo esordio per "Gigi e Vanessa - Insieme"

Ottimo esordio su Canale 5 per lo show "Gigi e Vanessa - Insieme": leader della serata con il 20.26% di share e 2 milioni 817 mila telespettatori. La prima delle tre serate evento con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, insieme a tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, ha ottenuto picchi di 4 milioni e 300 mila spettatori totali e del 22.50% di share. Il secondo appuntamento è mercoledì 26 novembre in prima serata su Canale 5.