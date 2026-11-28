Prima dell'esibizione, nel salotto di Silvia Toffanin, Orietta Berti ha ripercorso la sua carriera e la lunga storia d'amore con Osvaldo Paterlini, sposato nel 1967, da cui sono nati i figli Omar e Otis. Il nuovo singolo arriva in un momento speciale, quello dei 60 anni di carriera, e la vede mettersi di nuovo in gioco al fianco di due artisti molto diversi tra loro, ma soprattutto amici.