A "Verissimo", Orietta Berti, Nina Zilli e Danti portano sul palco "Maledetto settembre", il singolo uscito lo scorso 9 ottobre. Il brano trasforma il ritorno alla routine in un pretesto per tenere viva l'energia dell'estate. Il sound reggaeton, insieme a ironia e voglia di divertirsi, è il suo marchio di fabbrica.
Prima dell'esibizione, nel salotto di Silvia Toffanin, Orietta Berti ha ripercorso la sua carriera e la lunga storia d'amore con Osvaldo Paterlini, sposato nel 1967, da cui sono nati i figli Omar e Otis. Il nuovo singolo arriva in un momento speciale, quello dei 60 anni di carriera, e la vede mettersi di nuovo in gioco al fianco di due artisti molto diversi tra loro, ma soprattutto amici.
"Maledetto settembre" è nato in studio, ma le sue radici vanno oltre la musica. Come racconta Danti, il rapporto con Orietta dura ormai da diversi anni e non è solo professionale: si è trasformato in una bella amicizia che coinvolge anche le rispettive famiglie.