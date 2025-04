Olivia Williams: "Non hanno capito che avevo un tumore al pancreas, ora per me è tardi"

Oltre che per il suo ruolo in "The Crown", Olivia Williams è nota anche per aver partecipato ad altre serie televisive di successo come "Dune: Prophecy", senza contare il suo impegno in campo cinematografico: tra i 34 film che ha girato ci sono anche titoli di grande successo come "Il sesto senso", "Rushmore", "X-Men - Conflitto finale", "Anna Karenina" e "L'uomo nell'ombra". Ora i suoi impegni professionali devono coordinarsi con le urgenze di salute. "Vado in una stanza dell'ospedale King's College e delle persone in tuta antigas entrano con una scatola di piombo contenente un materiale radioattivo, che mi iniettano e io divento radioattiva - ha spiegato -. Si suppone che questo mi permetta di guadagnare un anno, forse due o tre, di libertà dalle cure. Nel migliore dei casi avrebbe fatto scomparire le metastasi, ma non è successo".