Olimpiadi, Lisa Vittozzi: "Ho imparato a controllare gli attacchi di panico"

Pur avendo fatto enormi progressi, Lisa non nasconde che gli attacchi di panico non siano del tutto scomparsi. "Riesco a controllarli, ma non posso dire che non ci siano stati", ammette. L’ultimo anno, in particolare, è stato molto impegnativo: "Ci sono stati momenti in cui avrei voluto mollare, però ringrazio tutte le persone attorno a me che mi hanno aiutata ad andare avanti".