Olimpiadi, Lisa Vittozzi: "Ho imparato a controllare gli attacchi di panico"
L’atleta, primo oro italiano nel biathlon, parla a "Verissimo" degli alti e bassi della sua carriera
© Da video
Lisa Vittozzi ripercorre a "Verissimo" uno dei periodi più complessi della sua carriera, segnato dagli attacchi di panico e da un altissimo livello di pressione personale. Racconta come il suo percorso sportivo sia stato caratterizzato da risultati straordinari, ma anche da momenti di forte instabilità emotiva.
"La mia carriera è stata altalenante: grandi gioie, ma anche tante cadute. Da atleta ti aspetti sempre di più da te stesso. Mi sono caricata di aspettative", spiega la prima italiana capace di conquistare l’oro nel biathlon. Con il tempo, però, le tensioni hanno iniziato a manifestarsi in modo evidente: "Ho cominciato ad avere attacchi prima delle gare, dopo le gare… Ci sono stati anni in cui non riuscivo a competere come avrei potuto".
A permetterle di rialzarsi è stato un percorso psicologico che continua ancora oggi. Vittozzi racconta con lucidità quanto sia stato fondamentale chiedere aiuto: "Mi sono fatta seguire da uno psicologo che mi segue tuttora. Sono contenta di essere rinata più volte. È importante imparare a conoscersi, e non sempre ci riusciamo da soli".
Grazie alla terapia, dice, è riuscita a risalire dopo ogni caduta, fino a tornare ai vertici del suo sport. Un cammino che l’ha portata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato non solo l’oro, ma anche un argento nella staffetta mista.
Pur avendo fatto enormi progressi, Lisa non nasconde che gli attacchi di panico non siano del tutto scomparsi. "Riesco a controllarli, ma non posso dire che non ci siano stati", ammette. L’ultimo anno, in particolare, è stato molto impegnativo: "Ci sono stati momenti in cui avrei voluto mollare, però ringrazio tutte le persone attorno a me che mi hanno aiutata ad andare avanti".