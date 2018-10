Obbligo e Verità con Enrico Silvestrin: "Chi dice che sono omofobo non ha capito niente"

Attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo ma dall'orecchio un po' fuori allenamento, Enrico Silvestrin non supera con successo la prima prova di Obbligo o Verità e si trova a dover bere un bicchierino o due per non aver saputo indovinare i titoli di alcune canzoni. Il terzo eliminato del Grande Fratello Vip, tra domande scomode e obblighi più o meno esilaranti, arriva infine alla curiosità più scottante: "Sei omofobo?" legge in uno dei bigliettini "Verità" pescati. La risposta non si fa attendere: "Ovviamente no. Chi dice che lo sono ha il problema di creare omofobia dove non ci sta".