Nuova puntata dell'Isola dei famosi, chi dovrà abbandonare?

Il rapporto tra Khady e Artur sembra essersi incrinato: in diretta il confronto

A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo dal traguardo?

Domenica 26 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Tgcom24

Uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi dovrà affrontare un grande sacrificio: tagliarsi i capelli a zero per poter regalare una enorme ricompensa ai suoi compagni di viaggio. Negli ultimi giorni il rapporto tra Khady e Artur sembra essersi incrinato. Nel corso della puntata i due avranno modo di confrontarsi. Riusciranno ad appianare le divergenze e a chiarirsi? E poi ci sarà spazio alle nuove nomination. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda mercoledì 29 maggio.