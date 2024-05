Tgcom24

La lite tra Artur e Khady Artur che ha infatti chiesto di occuparsi delle porzioni, ma Khady si è subito opposta perché sarebbe toccato a lei lavare i piatti. Ma Artur non l'ha presa bene: "Arriva e si mette sempre in mezzo come il prezzemolo...". Poi si rivolge alla modella: "Khady, non mi mancare di rispetto".

Lo sfogo di Khady Subito dopo in confessionale Khady si è sfogata: "Oggi all'ora di pranzo ho discusso con Artur. In queste settimane ho accumulato molte cose dette da lui, quindi ogni piccola cosa che dice scatto". Nella discussione è intervenuta Dainese: "Lei è sempre nei paraggi della cucina. Ha accusato me di mangiare qualcosa in più degli altri quando faccio i piatti, ma credo sia il contrario. Penso che mi abbia mancato di rispetto e deve chiedermi scusa".