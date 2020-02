Nunzia De Girolamo candidata con Renzi: lo scherzo delle “Iene” a Francesco Boccia 

"Ma per cortesia, cosa ca**o devo sentire io". Sono le parole di Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali e per le autonomie che non prende bene la notizia che Matteo Renzi vorrebbe candidare la moglie ed ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo. Si tratta, però, di uno scherzo delle "Iene".

"Ti presteresti a una cosa folle, scriteriata, ma ormai Renzi non fa una roba con criterio da anni", continua la polemica di Boccia nei confronti della moglie: "Renzi sostiene una candidata di centrodestra? E quindi fa cadere il governo la settimana prossima: è una verdinata questa".

Il ministro non riesce proprio a credere alle parole dell'ex deputata di Forza Italia che alla fine confessa: "Amore non sono ancora impazzita", e nel salotto di casa dei due spunta la telecamera del programma di Italia 1.