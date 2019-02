Notte degli Oscar, il giudizio di Giovanni Ciacci: "Dal punto di vista dei vestiti è stata la peggiore di sempre"

“Sembra una di quelle palle da discoteca”. Come di consueto senza peli sulla lingua Giovanni Ciacci, lo stilista senese che, ospite a “Pomeriggio Cinque”, giudica con queste parole il vestito indossato da Jennifer Lopez durante la notte degli Oscar. Ma la cantante di origine portoricane non è l’unica contro cui Ciacci punta il dito. Neanche Glenn Close si salva: “Sembra più adatta alla prima dell’Aida all’Arena di Verona”.



Per non parlare del look sfoggiato da Lady Gaga: “Vestito orrendo e in testa con tutto quel bianco sembra avere una ricotta. Si salva solo il collier”. Neanche il vestito total-red di Chiara Ferragni si salva dai voti di Ciacci: “O corto, o lungo e poi: cosa ci fa agli Oscar?” giudizio finale sulla serata del Dolby Theatre: “Dal punto di vista dei vestiti è stata la peggior notte degli Oscar di sempre”.