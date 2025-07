"Non è la Rai", maratona tv a trent'anni dalla fine del programma cult

La prima stagione fu condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini. A cura di Boncompagni, le scenografie e - soprattutto - la regia. Il primo programma d’intrattenimento quotidiano delle allora Reti Fininvest ha lanciato una serie di personaggi femminili la cui carriera è poi esplosa nel mondo del cinema, come per Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore, o proseguita sul piccolo schermo, come per Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi e Antonella Elia.