Il 30 giugno 1995 finiva "Non è la Rai": ecco Ambra mentre presenta le ragazze delle varie edizioni

In occasione dell'ultima puntata di "Non è la Rai" Ambra Angiolini presenta le ragazze delle varie edizioni in ordine alfabetico. Tra i nomi elencati spuntano quelli di Laura Freddi, Sabrina Impacciatore, Francesca Pettinelli e Cristina Quaranta, solo per citarne alcune. Il programma, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni, è andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni.

Fu la prima trasmissione di intrattenimento quotidiana delle reti Fininvest ad andare in diretta. "Non è la Rai" ha lanciato personaggi importanti del mondo del teatro, della musica, del cinema e della televisione ed è andato in onda su Canale 5 nella sua prima edizione e per parte della seconda, per poi trovare il massimo successo su Italia 1. La prima edizione del programma è stata condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini.