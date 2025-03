Noemi: "Il desiderio di diventare mamma mi sveglia la notte"

"Nella mia vita ho avuto qualche battuta d'arresto, per un periodo mi sono sentita fuori fuoco. Dopo il 2012 e il podio sanremese la sensazione che ho avuto era quella di essere un po' persa, e colpa dell'ansia, ho iniziato a soffrire di derealizzazione. Mi sentivo distaccata dalla realtà e forse dentro di me tante cose non le avevo risolte, così ho cambiato un po' l'assetto della mia vita sia privata che lavorativa. Mio marito Gabriele si è accorto di questa cosa e mi è stato molto vicino in quel periodo", ha confidato Noemi a Silvia Toffanin prima di esibirsi con il brano sanremese Se t'innamori muori.