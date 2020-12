Niente Sanremo per i Jalisse: "E' il 24esimo 'no' che riceviamo in 24 anni"

E anche quest'anno... toccherà riprovarci l'anno prossimo. Per i Jalisse il Festival di Sanremo è diventata una sorta di maledizione. Dal 1997, anno in cui vinserò con "Fiumi di parole", Alessandra Drusian e Fabio Ricci non sono più riusciti a entrare nel cast in gara: 24 no su altrettanti tentativi. Venerdì sera l'ultima delusione per cui si sono sfogati con un posto su Facebook .

Non c'è stato niente da fare nemmeno con Amadeus direttore artistico, lo stesso Amadeus che li aveva voluti nel cast del talent "Ora o mai più" due anni fa. Un'occasione che aveva rimesso il due sotto i riflettori ma che non è bastata per raggiungere il palco di Sanremo.

Il lungo sfogo è stato firmato da Fabio Ricci. Un post senza livore ma piuttosto pieno di amarezza per l'ennesima occasione persa e per non capacitarsi del perché. "Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i testi poco validi? Le musiche brutte? La voce? Il nome Jalisse? O cosa? Chi ce lo dice per favore?" scrive Ricci.

E proprio la mancanza di spiegazioni che ferisce di più, così Ricci, dopo avere elencato un po' dei brani esclusi negli anni passati afferma: "Si perchè se sapessi le motivazioni migliorerei il tiro per essere accettato, ma niente! E non voglio farmi trascinare dall'idea che per partecipare bisogna essere amici di qualcuno o gestiti da qualcun altro. Effettivamente sentire che tutti sono amici crea un certo imbarazzo, ma leggo spesso dalle interviste che i brani accettati al Festival sono tutti assolutamente bellissimi, di valore, altrimenti a che servirebbe ascoltarli tutti?".