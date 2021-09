Niente reunion per "Dawson’s Creek", ecco chi non vuole

Da anni i fan sperano di rivedere i quattro ragazzi di " Dawson's Creek " di nuovo insieme sul pontile, ma a quanto pare la reunion ufficiale è un sogno irrealizzabile. Uno dei protagonisti è infatti contrario: si tratta di Joshua Jackson , che nella serie interpretava Pacey. In un'intervista al "Guardian" ha chiarito che non ci siano dissapori con il resto del cast; la sua paura è quella di deludere il pubblico.

In occasione della promozione del suo nuovo progetto televisivo, la mini serie "Dr Death", l'attore ha ammesso di non essere favorevole a una reunion di "Dawson's Creek". A differenza della recente rimpatriata di "Friends", infatti, secondo lui per il pubblico sarebbe uno shock vedere Dawson (James Van Der Beek), Joey (Katie Holmes), Pacey (Jackson) e Jen (Michelle Williams) quarantenni.

"Gli attori di 'Friends' erano già adulti, è meno sconvolgente vederli adesso. Vederci nel pieno dei nostri 40 anni su un divano, con i dolori alla schiena, potrebbe essere uno shock per le persone", ha dichiarato. "Nessuno ha bisogno di vedere Pacey che brontola alzandosi dalla sedia".

D'altra parte anche la collega Katie Holmes qualche anno fa aveva ammesso di non essere entusiasta all'idea. "Siamo cresciuti ormai, anche se di tanto in tanto ci rivediamo", aveva dichiarato. "Credo che il fascino dello show stesse tutto nella scrittura di Kevin Williamson, che era stato capace di dare a noi giovani una voce. Sono stati degli anni speciali, ho adorato minuto". Insomma, questa reunion non s'ha da fare...

Ti potrebbe interessare: