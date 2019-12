Nicoletta Mantovani a "Verissimo": "Luciano Pavarotti è sempre qui con noi"

Nicoletta Mantovani, si racconta a 360° nel salotto di "Verissimo" parlando soprattutto del suo amore per Luciano Pavarotti. "Lui era una persona molto più grande di me. Luciano veniva sempre da me con delle scuse. Il primo bacio? In corsia d’emergenza in autostrada, da film", racconta la vedova del tenore ospite di Silvia Toffanin. "La differenza d’età non c’è mai stata, era talmente pieno di entusiasmo e talmente aperto alla vita che lui è davvero rimasto giovane fino all’ultimo". Un amore nato all’improvviso, quando la Mantovani aveva solo 23 anni, ma che ancora oggi è vivo nonostante siano passati ormai dodici anni dalla scomparsa di Big Luciano: "Ancora adesso, dopo tanto tempo, sento che Luciano è vicino a tutti noi, a tutta la sua famiglia. Credo che sia sempre al nostro fianco", spiega Mantovani che poi conclude: "Sono stata davvero benedetta dal Signore ad incontrare una persona così speciale".