Addio a Nicolas Coster, grande caratterista delle serie tv americane

L'attore era diventato celebre soprattutto per un ruolo in "Santa Barbara", ma ha partecipato a decine delle produzioni di maggior successo tra gli anni 70 e i 90

A dare la notizia è stata la figlia, con un post su Facebook. "Questa sera c'è una grande tristezza nel mio cuore - ha scritto la figlia Dinneen -: mio padre è morto in ospedale. Vi prego di ispirarvi ai suoi successi artistici e di sapere che era un vero attore! Lo ricorderò mentre faceva sempre del suo meglio ed era un grande padre. Riposa in pace". Noto soprattutto per il ruolo di Lionel Lockridge nella soap " Santa Barbara ", Coster ha partecipato a decine delle produzioni di maggior successo tra gli anni 70 e i 90.

Nato a Londra nel 1993, Nicolas Coster era naturalizzato americano. Negli Stati Uniti ha svolto tutta la sua carriera, iniziata nel 1951 dopo aver frequentato la Royal Academy of Dramatic Art. Coster ha recitato anche in numerosi film, alcuni dei quali di notevole successo come "Tutti gli uomini del presidente", "MacArthur il generale ribelle", "Airport '80", "Il cavaliere elettrico" e "Reds".

Dalla meta degli anni 70 ha poi iniziato a essere un volto popolare per il piccolo schermo, con ruoli in alcuni dei telefilm (all'epoca si chiamavano così...) di maggior successo. Tra questi "Charlie's Angels", "La casa nella prateria", "L'incredibile Hulk", "La signora in giallo", "Star Trek: the Next Generation", fino ad approdare alla soap "Santa Barbara" (da noi andata in onda su Rai 1 e Rai 2), dove ha interpretato Lionel Lockridge per ben 586 puntate tra il 1984 e il 1993.