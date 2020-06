Nicola e Gemma rimangono soli, lui non la bacia e Tina lo attacca: "Sei un falso"

Doveva essere un bel gesto, ma la sorpresa che Nicola, 26 anni, ha organizzato per Gemma, 70, si è trasformata nell'ennesima polemica in studio durante l'ultima puntata di "Uomini e Donne". Siamo ormai agli sgoccioli della trasmissione che si interromperà presto per la pausa estiva. Nicola ha quindi deciso di presentarsi a casa della dama torinese per cenare insieme. Sorpresa riuscita al punto che lui chiede ai cameramen di andare via per lasciarli soli. Una richiesta che ha destato particolare curiosità da parte di chi, in studio, ha guardato l'esterna dei due. Ma che poi si è trasformata in un attacco diretto al 26enne che non avrebbe baciato la sua dama una volta rimasti senza la presenza delle telecamere.

"Sei falso", questo il sunto del pensiero dell'opinionista, Tina Cipolari, che accusa il giovane di non essere realmente interessato a Gemma. "Ci baceremo quando sentiremo di farlo", si giustifica subito Nicola. Gemma dal canto suo specifica che non si è creata l'atmosfera giusta, lasciando intendere che tra di loro c'è stato solo un abbraccio amichevole. Poi Maria De Filippi le chiede se ha mantenuto le distanze con il 26enne per paura di un eventuale contagio da coronavirus. Effettivamente la dama torinese dice di essersi comportata con la giusta cautela anche per questa situazione. Nonostante ciò, gli attacchi nei confronti di Nicola sono continuati per tutto il corso della puntata.