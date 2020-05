La scenata di gelosia di Gemma, ma Nicola non ci sta: "Il tuo comportamento non è maturo"

A ogni incontro Nicola conferma il suo interesse unicamente per Gemma. Ciò, però, non basta alla dama torinese che esplode, durante l'ultima puntata di "Uomini e Donne", in una nuova scenata di gelosia. A innervosire Gemma sarebbero le numerose telefonate, a suo dire, senza risposta rivolte al 26enne. Un'accusa che Nicola, però, respinge: "Ti richiamo sempre, questo tuo comportamento non è maturo".

"Credo di dimostrarti molto - continua il 26enne - ci sentiamo sempre con messaggi, telefonate e videochiamate per cenare insieme". Ma Gemma sembra essere irremovibile dalla sua posizione e continua a ribadire le sue ragioni, che sono ritenute esagerate anche da chi è presente in studio. Al punto che interviene, addirittura, Maria De Filippi con un prezioso consiglio: "Gemma fai attenzione a non caricare il tuo l'uomo con le tue paranoie".