"Mi dà cose che le 25enni non mi hanno mai dato": Nicola si conferma per Gemma, ma Tina non ci sta

Continua il solito battibecco tra Gemma, Tina e Nicola. Il 26enne, durante l'ultima puntata di "Uomini e Donne" conferma ancora una volta il suo interesse nei confronti della dama torinese, nonostante l'arrivo di tre ragazze che vorrebbero conoscerlo. "Gemma mi dà cose che le 25enni non mi hanno mai dato", Nicola non vuole frequentare nessun altra donna e giustifica così il suo interesse per la dama torinese.

Tina Cipollari, da sempre contraria a questa conoscenza, non ci sta e chiede a Nicola cosa si sono riusciti a trasmettere i due durante questo primo periodo di frequentazione. Una frase provocatoria quella dell'opinionista storica del programma che ha incalzato fino a quando non ha chiesto: "Ma tu pensi di abbattere tutte le barriere con questa donna? Non pensi al giorno in cui ci sarà dell'intimità?". Una domanda poco apprezzata da Nicola che ha risposto: "Perchè tu pensi sempre a quello?". A quel punto però, Tina non è riuscita più a trattenersi: "Perché una coppia fa anche l'amore", ha concluso alterata l'opinionista.