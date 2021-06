"New Amsterdam", la pandemia al centro della terza stagione della serie su Canale 5

Martedì 1° giugno, in prima serata, su Canale 5, arriva la terza stagione di "New Amsterdam" , il medical drama con protagonisti il dottor Max Goodwin , interpretato da Ryan Eggold , il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Grazie alla fervida mente dello sceneggiatore David Schulner, l'ultimo episodio della seconda stagione ("Pandemic"), mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere.

La storia riprende, quindi, a un anno dall'esplosione della pandemia. A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all'ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

Le storie di "New Amsterdam", ispirate a vicende reali, sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti, e dal volume "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", scritto dall'ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Proprio per questo, il titolo si caratterizza come serie di denuncia. Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno infatti un'unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno, gratuitamente.

