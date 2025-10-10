Neonati trovati morti in Calabria, i messaggi della 25enne arrestata al compagno: "Non voglio parlare di questo per telefono"

Trascorsi i mesi si arriva il momento della presunta seconda gravidanza portata avanti dalla giovane, quella che avrebbe coinvolto i due neonati trovati nell'armadio (la ragazza è accusata anche di aver soppresso il primo figlio). "Ho un ritardo, forse sono incinta", scrive la giovane". "Non è grave - risponde il fidanzato - Siamo grandi e possiamo gestire questa cosa". Ma i timori della ragazza riemergono: "Cosa dici? Non abbiamo soldi e non viviamo neppure insieme". Il giovane suggerisce che esistono alternative a dover crescere il figlio da soli: "Pensiamoci, possiamo anche non tenerlo". La ragazza, però, lo accusa di non avere davvero a cuore la sua salute psico-fisica.