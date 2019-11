Natalia Titova: "Ho rischiato di perdere una gamba"

L'addio alla danza prima di quando avrebbe voluto, i sacrifici e il dolore sopportato con coraggio per poter continuare a ballare nononstante il suo problema al ginocchio. La ballerina Natalia Titova si confessa e racconta la sua infanzia in Russia ammettendo di aver rischiato di perdere una gamba: "Soffro di un'osteomielite, un problema al ginocchio, da quando sono nata, e ho anche rischiato di perdere la gamba, dice la ballerina, maestra di "Amici".



"Mi era stata vietata ogni tipo di attività sportiva. Ma i miei genitori mi hanno fatto fare qualsiasi cosa: pattinaggio, danza, pallavolo", continua la Titova ospite a "Vieni con me", confessando: "Sono stata dal dottore per due volte l’anno per 16 anni: mia mamma mi diceva sempre di non dirgli niente sul fatto che facessi sport e danza di ogni tipo. Ho fatto di tutto grazie a mio padre ed a mia madre".

Il problema al ginocchio però non poteva sparire e così Natalia Titova ha dovuto smettere: "Sentivo che meglio di così non potevo fare. E’ come andare via un’ora prima che dieci minuti dopo". Oggi, la Titova non solo fa parte della squadra del talent di Canale5, ma ha anche realizzato un altro suo sogno, ovvero quello di aprire una accademia tutta sua.