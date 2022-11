Natalia Estrada: "Grazie tv, ma scelgo l'amore"

Come racconta in una intervista al settimanale "Chi" da vent’anni vive si dedica ai cavalli e non vuole “tornare nel ciclone della notorietà”. Si era parlato di una sua partecipazione come conduttrice a Sanremo ma l’attrice e showgirl ha declinato l’invito: " Amadeus è stato gentilissimo”. Nella vita di Natalia ora c’è Andrea, detto Drew: “Mi ha conquistata la sua anima selvaggia".

Natalia e il basta alla tv - Natalia Estrada confessa perché un giorno ha detto basta alla tv: "E’ stato un percorso. Stavo facendo 'La sai l’ultima?' e andai a trovare un amico che aveva un maneggio così ho iniziato a prendere lezioni con mia figlia Natalia e abbiamo capito la parte più bella, un animale che sembra così grosso e indistruttibile in realtà ha un’anima fragile. In tv è la stessa cosa, impegni anni a costruire una carriera ma ti senti fragile e hai paura di perdere tutto. Mi sono trovata di fronte a una collina e avevo di fronte due strade, il cavallo mi ha dato un'altra dimensione e io venivo dalla danza e amavo la disciplina e ho scelto lui".

Il rapporto con i colleghi - La Estrada, nonna e splendida 50enne, parla quindi del rapporto con i colleghi e con la televisione: "Ho sempre avuto un buon rapporto con i colleghi anche perché facendo i balletti e le sigle avevo spesso a che fare con il mondo della danza. Non mi sono mai staccata dalla realtà, non sono mai stata una diva capricciosa e questa è una cosa che non mi ha premiata. La diva è quella che si fa portare l’aragosta in elicottero e io non ho mai costruito un personaggio".

Il ritorno in tv - Ma Natalia ha paura di tornare in tv? “Non ho paura dei cavalli figuriamoci della tv, la cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per stare vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei più vivere in città". E Sanremo? “Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piacerebbe essere sula bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di are la mia vita, con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme, Giovanna faceva parte del mio corpo di ballo a 'Beato tra le donne'. Ho visto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma tornare i quel turbinio non mi interessa. Amadeus mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo...".

Il nuovo amore - Natalia Estrada non si è mai più rivista: "Quando ho venuto la mia casa a Milano era piena di videocassette e dv con tutti i miei lavori e ho buttato tutto, ho buttato la mia storia... mi sembrava di vedere un'altra persona". Natalia infine parla del nuovo amore: "Drew è sempre stato legato ai cavalli, in lui ho ritrovato quella purezza, ha qualità primitive e semplici. Non ha filtri nel bene e nel male, è molto chiaro, per lui o è bianco o è nero".