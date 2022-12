Napoli, al concorso per operatori ecologici si iscrivono in 26mila

Tra i casi più seguiti dalla stagione televisiva di "Mattino Cinque News" c'è stato sicuramente quello legato al concorso per operatori ecologici a Napoli. Ad attirare le telecamere del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci e in onda tutte le mattina a partire dalle 8.40 su Canale 5, sono state le iscrizioni in massa: infatti, lo scorso 12 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli si sono presentati oltre 26 mila candidati per 500 posti. In particolare, aveva destato scalpore il numero di laureati: addirittura 1.232.

"Sono laureato in economia aziendale - aveva raccontato alla trasmissione di Canale 5 un ragazzo in coda prima entrare per la prova scritta - vista la precarietà generale con il lavoro che non c'è, ci buttiamo a fare qualsiasi cosa per provare a portare un pezzo di pane a casa". Le prove, della durata di 50 minuti, erano basate su quesiti a risposta multipla, ma per l'idoneità alla valutazione era necessario rispondere almeno a 30 domande. Tra i temi: cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, gestione rifiuti e raccolta differenziata e sicurezza sul lavoro.