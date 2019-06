Nadia Toffa spegne 40 candeline: "Questi anni sono stati ricchi di emozioni anche grazie a voi"

Un post condiviso da nadia toffa (@nadiatoffa) in data: 10 Giu 2019 alle ore 2:34 PDT

"Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni ". A scriverlo su Instagram é Nadia Toffa che festeggia il suo compleanno . "Vi abbraccio con tutta la forza che ho, per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno - conclude la conduttrice de " Le Iene " - a lungo nel cuore ".

La iena ha dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia per sconfiggere il cancro contro cui sta lottando da più di un anno. "Non voglio dire che sia guarita, ma è un bel segnale", ha dichiarato la conduttrice dopo la pausa invernale del programma di Italia Uno, quando è tornata a presentare "Le Iene" con i suoi capelli.



Abbandonata la parrucca, Nadia si è mostrata sul palco, al fianco di Giulio Golia e Matteo Viviani, in ottima forma. "E' bello guardarsi allo specchio e riconoscersi", ha concluso la conduttrice all'inzio della puntata del 20 gennaio 2019.