Nadia Toffa dopo il ritiro da "Le Iene" rompe il silenzio: "Amici.. mi mancate"

Due settimane fa lo stop televisivo: "Ho iniziato una cura molto stancante", aveva detto Nadia Toffa per giustificare la sua assenza dalla puntata de "Le Iene". Poi il silenzio e la preoccupazione dei fan. Adesso la conduttrice è tornata sui social, dopo giorni di assenza, per rassicurare tutti: "Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, giusto!? - scrive su Instagram - Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno' mi preoccupo... Vi bacio tutti da qui".