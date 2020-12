Musica, show di Renato Zero sul palco di "All Together Now"

Show di Renato Zero sul palco di "All Together Now". Il popolare cantautore è stato infatti l’ospite a sorpresa della semifinale del talent di Canale 5, irrompendo letteralmente sulla scena durante una performance di Rita Pavone e Michelle Hunziker.



Un ingresso in grande stile, quello del Re dei Sorcini, che ha scatenato la standing ovation del Muro, ma anche da parte dei giudici. "Che gioia vedere un grande artista ma soprattutto una grande persona", ha detto colei che per anni è stata soprannominata "Paul Anka in gonnella".



Zero si è poi esibito in "Troppi cantanti, pochi contanti", un brano dal suo ultimo album, Zerosettanta, una fatica monumentale realizzata in occasione dei suoi 70 anni costituita da 3 album di inediti per un totale di 40 canzoni. "È davvero una punta d’orgoglio per me perché devo dire che ho raccolto una bella energia", ha commentato il cantante romano.