Morto Michael Newman, ex bagnino di "Baywatch"

Il regista Felker, che ha diretto la docuserie "After Baywatch: Moment in the Sun", ha proseguito: "Quando ho visto Mike l’ultima era cosciente, mi ha guardato e in tipico stile Mike ha detto: 'Sei giusto in tempo'...". Nel docufilm Newman aveva parlato della malattia: "Questa malattia terminale mi ha concesso molto tempo per riflettere, cosa che forse non volevo, ma mi ha portato saggezza. Il mio corpo è cambiato così lentamente che quasi non me ne accorgo, eppure mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è ormai diventato il centro della mia vita".