È morto il meteorologo Paolo Sottocorona, aveva 77 anni

È morto all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, per anni volto delle previsioni del tempo su La7. A darne notizia è l'emittente televisiva. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Terminata l'esperienza in Aeronautica, con il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a TeleMontecarlo e infine a La7. Nel 1989 aveva partecipato alla spedizione italiana in Antartide come meteorologo.