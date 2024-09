È morto James Darren, l’attore di "Star Trek: Deep Space Nine" e "T.J. Hooker"

Il figlio Jim Moret, corrispondente di Inside Edition, ha rivelato a "Hollywood Reporter" che James Darren è morto nel sonno al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Era entrato in ospedale per una sostituzione della valvola aortica, ma era stato ritenuto troppo debole per sottoporsi all'intervento chirurgico. Era stato quindi rimandato a casa, ma era poi dovuto tornare d'urgenza. "Ho sempre pensato che ce l'avrebbe fatta perché era così figo. Era sempre figo", ha ammesso Moret. All'inizio della sua carriera, Darren ottenne il ruolo di affascinante surfista nella trilogia cinematografica con protagonista Moondoggie: "Gidget (1959), "Gidget Goes Hawaiian" (1961) e "Gidget Goes to Rome" (1963). Ricevette ottime recensione per aver recitato in "Let No Man Write My Epitaph" (1960) e per aver interpretato il soldato greco Spyros Pappadimos nei "I cannoni di Navarone" (1961).