Lutto nel giornalismo, morto Emilio Fede

È morto all'età di 94 anni il giornalista Emilio Fede. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 24 giugno del 1931, fu inviato speciale in Africa 8 anni per la Rai, poi direttore del TG1 e, a Mediaset, di Studio Aperto e TG4. Era il 16 gennaio del 1991 quando, sotto la sua direzione, nel primo giorno di messa in onda su Italia Uno, Studio Aperto fu il primo telegiornale in Italia ad annunciare in diretta l'inizio dell'operazione Desert Storm, durante la Guerra del Golfo. Nel 1965 sposò la giornalista e futura senatrice Diana De Feo, figlia dello scrittore Italo De Feo. La moglie è mancata nel 2021 dopo una lunga malattia. Mediaset esprime ai familiari le condoglianze.